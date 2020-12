Gabon: 204 étudiants de l’ENEF désormais prêts pour le terrain

Face aux enjeux auxquels fait face le Gabon notamment en matière de développement durable, de lutte contre la pollution et de protection de la biodiversité, la formation semble être le moyen le plus pratique d’en assurer la pérennité. C’est dans cette optique que 204 étudiants de l’Ecole nationale des eaux et forêts (ENEF) viennent d’être mis sur le marché de l’emploi à l’occasion d’une cérémonie de remise de diplômes qui s’est déroulée ce jeudi 17 décembre 2020.

C’est en présence du secrétaire général du ministère des Eaux, des Forêts de la Mer, de l’Environnement chargé du Plan climat et du Plan d’affectation des terres David Obame Nguema que s’est déroulée la cérémonie officielle de remise de diplômes aux lauréats de la cuvée 2020 de l’ENEF. Une remise de parchemin qui vient couronner la fin de formation de ces 204 étudiants dont 127 du parcours DUT et 77 du parcours master.

Conscient du rôle majeur que joue l’ENEF dans la mise en oeuvre du pilier Gabon vert du Plan stratégique Gabon Emergent (PSGE) le secrétaire général du ministère des Eaux et forêts n’a pas manqué de féliciter les lauréats tous en espérant qu’il mettront « à profit les compétences techniques, scientifiques et humaines acquises, pour faire face aux attentes du terrain ». A noter que ces derniers ont été essentiellement formés dans les domaines de la Faune et aires protégées, opération aquacoles, opérations forestières, industrie et technologies du bois, Géomatique forestière et environnement, sciences du Bois, QHSE et Gestion et conservation de la biodiversité.



Tout en félicitant ces nouveaux cadres moyens et supérieurs des eaux et forêts, le directeur général de l’ENEF Bruno Nkoumakali a tenu à encourager ses poulains à mettre à profit leur compétence au service de la préservation de l’environnement mais aussi de la gestion durable des ressources fauniques du pays.