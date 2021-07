Gabon: «2023 c’est maintenant», le message de Francis Nkea aux populations de Bolossoville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les 23 et 24 juillet derniers, le membre du Comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG) Francis Nkea Ndzigue a organisé à Bolossoville dans le département du Haut-Ntem des séances fédérales d’études politiques. Occasion pour l’actuel ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, de la Lutte contre la corruption et de l’Évaluation des politiques publiques d’inviter les populations de sa circonscription à soutenir le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba lors des prochaines élections présidentielles de 2023.

C’est en présence du membre du bureau politique et député du 1er siège de la commune de Minvoul François Ango Ndoutoume et du député suppléant du 2ème siège Jean Aimé Obiang Abagha que se sont déroulées ces séances fédérales d’études politiques à l’intention des militants de base de toutes les sections, comités et fédérations des deux sièges du département. Des rencontres qui ont pour objectifs de redynamiser la présence du « Parti de masse » sur le terrain mais aussi de contribuer au rayonnement de celui-ci.

Occasion pour Francis Nkea Ndzigue d’inviter les responsables locaux à tout mettre en œuvre pour attirer et faire adhérer de nouveaux militants au sein du PDG surtout à un peu plus de deux ans des prochaines échéances électorales notamment la présidentielle. « 2023 c’est maintenant », a lancé le membre du Comité permanent du bureau politique du PDG.

C’est d’ailleurs dans cette optique qu’il a invité les Minvoulois à se préparer à renvoyer l’ascenseur au président Ali Bongo Ondimba « pour tous les bienfaits qu’il n’a de cesse d’apporter au profit des filles et fils du département du Haut-Ntem ».