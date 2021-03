Gabon: 20 individus encagoulés sèment la terreur à Port-Gentil

Les quartiers Sibi, Nouvelle-Route de Mini-Prix et Côte d’Azur sont depuis plusieurs jours les témoins impuissants d’actes inciviques perpétrés par un groupe de 20 individus encagoulés et armés. Selon notre confrère L’Union, ledit groupe sèmerait la terreur dans la cité pétrolière en commettant braquages, cambriolages et en vendant des stupéfiants types Kobolo et cannabis.

Des propos recueillis auprès des riverains, le gang de voyous cible ses victimes et opère aux alentours de 3 heures du matin. Les premiers actes de violence ont été signalés dans la nuit du lundi 1er mars au 2 mars 2021 au quartier dit Côte d’Azur. Un riverain témoigne « il était environ 3 heures du matin, une vingtaine de personnes cagoulées, armées de machettes, ont sévi dans notre quartier ».

Par la suite, dans le même espace territorial, des commerçants ont été visités par le même groupe d’individus. Animés du certaine assurance, les ravisseurs se sont permis d’opérer en plein jour. Au total, d’importantes sommes d’argent soutirées, des viols sur mineures notamment des jeune filles élèves et demu matériel high-tech volés dans des magasins.Il en a été de même aux quartiers Sibi et Nouvelle-Route de Mini-Prix depuis le lundi 8 mars dernier.

D’aucuns expliquent qu’avant de passer à l’attaque, les malfrats dressent une cartographie des magasins à dépouiller. Et ce, du fait que les cadenas sont soigneusement débloqués en quelques minutes. Ce qui requiert une connaissance parfaite des lieux. Pour y faire face, les jeunes de quartiers se sont constitués en groupes d’autodéfense. La Police étant aux abonnés absents.