Gabon: 20 golfeurs primés par Sobraga lors de la 9ème édition de l’Open Beaufort Lager

Organisée du 19 au 20 mars dernier, la 9e édition de l’Open de Golf Beaufort Lager a permis à la Société des brasseries du Gabon (Sobraga) de primer 20 amoureux de la petite balle blanche. Il s’agit de 3 pros, 15 amateurs et 2 juniors qui ont saisi l’occasion de bénéficier des billets d’avion offerts par la compagnie aérienne Air Ivoire, partenaire de l’évènement.

C’est sur le magnifique green du Golf Club de Libreville que les férus de la petite balle blanche ont livré des affrontements épiques pour le compte de la 9ème édition de l’Open de Golf Beaufort Lager de Libreville. Déroulée du 19 et 20 mars 2022, la compétition a regroupé des professionnels et des amateurs de ce sport qui marie si bien le talent et l’élégance. Une édition qui se veut innovante avec un format plus développé.

À ce propos, le directeur commercial de Sobraga, Joel Gallato a démontré la nouvelle dynamique donnée à cette compétition. « Et cette année, Beaufort Lager a voulu franchir un nouveau cap et faire monter la pression sur le green ! Grâce à notre partenaire Air Ivoire, en plus des récompenses habituelles offertes par Beaufort Lager, nous mettrons en jeu des billets d’avion », a-t-il indiqué. Occasion pour lui d’annoncer la tombola organisée, qui a permis à chacun de tenter sa chance.

Une initiative qui a davantage donné un élan de convivialité et festif à ce rendez-vous annuel. Ainsi, au terme de la compétition, 20 lauréats ont été récompensés pour leur savoir-faire. Pour la catégorie des professionnels, ce sont Antoine Ndong, Jean Christophe Ondo Ndong et Fréjus Gnaka qui se sont démarqués en livrant une feuille de route plus qu’admirable.

À ceux-ci s’ajoutent Curtis Ekongo Iyocko, Landry Kombila, Chao Yin Ruan, Belinda Boukal et Christophe Roques. Par ailleurs, Régine Roques, Arthur Pereira, Song Park, Christophe Hérault, Frédéric Rohmer, Minkyung Oh, Dan Rohmer, Andrée Mensah, Christiane Mvoumbou et Olivier Megard. Notons que 2 jeunes juniors à savoir Raphaël Rohmer et Éric Henry Malekou.