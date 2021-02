Gabon: 20% des personnes testées à Port-Gentil positives à la Covid-19

C’est au cours d’une mission à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime que le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a exprimé son inquiétude quant au taux de positivité à la Covid-19 par rapport à la moyenne nationale. Un taux estimé à 20% qui ne manque pas de susciter les inquiétudes des pouvoirs publics surtout que cette ville connaît des flux de voyageurs très importants en partance pour d’autres localités.

On se souvient que dès l’apparition des premiers cas de Covid-19 au Gabon, l’Ogooué Maritime, en l’occurrence Port-Gentil avait été l’une des dernières provinces du Gabon à recenser des cas de contamination. Mais depuis que le pays connaît une résurgence des cas, la ville de Port-Gentil n’est pas en reste. Selon le bilan épidémiologique du vendredi 5 février 2021, Port-Gentil a enregistré 33 nouveaux cas positifs à la Covid-19 sur un échantillon de 261 prélèvements.

Une situation qui n’a pas manqué d’inquiéter une mission du gouvernement conduite par le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et de son collègue chargé des Hydrocarbures, Vincent de Paul Massassa. En effet, selon les dernières statistiques, la province a « un taux de positivité de 20%, largement au-dessus du taux national qui est compris entre 2 et 3% ». Un taux de positivité trop élevé et qui pourrait amener le gouvernement à prendre des mesures pour endiguer ce problème.



Cette information devrait interpeller une fois de plus les populations sur le respect des mesures barrières, ainsi que les autorités sur la nécessité de faire respecter le dispositif sanitaire aux frontières maritimes afin de limiter les cas de contaminations importées.