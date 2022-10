Gabon: 2 nourrissons vendus par leurs parents recueillis au Samu social

Ecouter cet article Ecouter cet article

Loin de n’être engagé que dans l’offre de soins gratuits aux populations, le Samu social gabonais est aussi un outil important dans la prise en charge des personnes vulnérables. Récemment, ce sont 2 nourrissons vendus à 2 millions FCFA qui ont été placés sous la tutelle des équipes du Dr. Wenceslas Yaba par le parquet de la République.

C’est par le biais d’une vidéo que le Dr. Wenceslas Yaba a annoncé avoir recueilli deux nourrissons qui auraient été vendus à des offrants par leurs géniteurs pour la modique somme de 2 millions FCFA. Bienheureusement, les services judiciaires sont parvenus à mettre la main sur ce trafic humain pénalement sanctionnable.

Désireuse d’offrir une chance à ces enfants, le parquet a décidé de les confier au Samu social gabonais. C’est donc aux hommes et aux femmes du Service d’aide médicale d’urgence social gabonais d’offrir à ces nourrissons une chance de réussite que leurs parents ont failli ôter. Dans ces centres sociaux d’hébergement, ils recevront une protection sociale.

C’est en tout cas ce qu’a annoncé le Dr. Wenceslas Yaba. « Ces nourrissons ont été actuellement confiés par la Justice gabonaise au Samu social gabonais pour être bien gardés, secourus et protégés. Gloire à Dieu ! », a d’ores et déjà souligné le Coordinateur de ladite structure. Une énième preuve que faire du bien ne répond pas à un timing mais bien plus à une disposition de cœur.