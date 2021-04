Gabon: 2 586 personnes soignées gratuitement dans le département d’Etimboué

Du vendredi 02 au lundi 05 avril dernier, le département d’Etimboué dans la province de l’Ogooué-Maritime a accueilli une mission médico-humanitaire organisée en collaboration avec le gouvernement gabonais, la société pétrolière Perenco Oil & Gas Gabon (POGG), et le Samu social gabonais. Une caravane médicale qui s’inscrit dans le cadre de la politique de Responsabilité sociétale des entreprises et qui a permis d’offrir des soins à près de 2 586 personnes.

Ainsi, ce sont les populations d’Omboué, de Ndougou, de Batanga et des villages et campements environnants qui ont bénéficié des soins médicaux gratuits, grâce à cette caravane médicale initiée par la société pétrolière Perenco Oil & Gas Gabon. Une opération organisée grâce à l’implication du préfet du département d’Etimboué Raphaël Obali et le maire de la commune d’Omboué, André Jacques Augand, et qui s’inscrit dans la volonté de l’entreprise pétrolière de contribuer à l’amélioration de l’accès au soins des populations de ces localités.

Il faut dire que pour le succès de cette Caravane médicale Perenco-Samu social gabonais, ce sont 32 médecins qui ont été mobilisés pendant 4 jours aux fins d’administrer des soins, sans bourse déliée, dans les spécialités aussi variées que sont l’ophtalmologie, la kinésithérapie, la gynécologie, la chirurgie, la pédiatrie ou encore en médecine générale. C’est au final 2 586 personnes qui ont pu bénéficier desdits soins dans les trois localités.

« Dans ce contexte sanitaire et économique particulièrement difficile, nous devons nous serrer les coudes et nous soutenir mutuellement », a indiqué Nestor Awaurhet, directeur général adjoint de Perenco Oil & Gas Gabon, s’exprimant au nom du directeur général, Baptiste Breton. Pour sa part, le coordinateur du Samu social, Wenceslas Yaba a tenu à remercier l’entreprise pétrolière pour l’avoir associé à cette activité.

Un geste de Perenco Oil & Gas qui n’a d’ailleurs pas manqué d’être également salué par le maire de la commune d’Omboué, André Jacques Augand, mais aussi par les populations qui ont accès difficilement à des spécialistes et qui très souvent sont obligées de faire le déplacement de Port-Gentil pour bénéficier de soins de qualité. A noter que cette action n’est pas la première puisque l’entreprise avait procédé récemment à la distribution des kits alimentaires et des gels hydroalcooliques, dans l’optique de contribuer à l’effort de solidarité recommandé il y a quelques mois par le gouvernement gabonais pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Par ailleurs, les actions médico-humanitaires se poursuivront cette fin de semaine dans le département de Ndolou par les caravanes médico-humanitaires à Mandji et dans les villages Yeno et Moukouna.