Gabon: 2 412 apatrides enregistrés dans le Haut-Ogooué

Une opération d’identification des personnes dépourvues d’acte de naissance lancée le 7 mars 2022, dans la province du Haut-Ogooué, a permis d’enregistrer plus de 2000 Gabonais apatrides dans ladite région. Il s’agit des personnes âgées entre 6 mois et plus de 60 ans qui ne parviennent pas à jouir de leurs droits fondamentaux par manque de documents légaux pouvant justifier de leur identité.

L’apatridie est un statut non conforme aux droits humains. Les personnes apatrides dites « invisibles » n’apparaissent sur aucun document officiel. Dépourvus de nationalité, ils sont victimes de nombreuses discriminations: difficulté d’accès à la santé, refus d’accès aux mécanismes de protection sociale, à l’éducation, entre autres. Sans existence légale, ces personnes se retrouvent marginalisées. Une situation d’autant plus intolérable qu’elle pourrait être évitée.

Dans le Haut-Ogooué, une campagne conduite par les équipes des services compétents des ministères de l’Intérieur, de la Justice, de la Santé et des Affaires sociales, a permis d’identifier 2 412 enfants, femmes et hommes non reconnus des régistres d’état civil. Des chiffres encourageants, selon le conseiller spécial de mission du président de la République, Safi Wivine Moubelet-Boubeya. Une aubaine pour ces apatrides du Haut-Ogooué.

A noter que cette campagne est la deuxième du genre dans la province du Haut-Ogooué. En mai 2021, le ministère des Affaires sociales avait déjà lancé une campagne d’identification des enfants apatrides dans ladite province de son programme d’accès à la citoyenneté.