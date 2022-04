Gabon: 2 404 gigawattheure produits à la fin décembre 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si l’année 2021 a été marquée par une recrudescence des délestages en eau et en électricité, les travaux entrepris par le gouvernement semblent avoir quelque peu porté leurs fruits. La preuve avec la production d’électricité qui a connu une faible progression à fin décembre 2021 pour s’établir à 2 404,4 gigawattheure (Gwh).

En effet, la production nette d’électricité a faiblement progressé et enregistré une hausse de +0,3% et s’est établie à 2 404,4 Gwh. Un résultat encourageant rendu possible grâce au relèvement de la production de la SEEG +1,3% car les achats auprès de la Société de Patrimoine ont reculé de -2,9%.

Par ailleurs, les ventes facturées ont fléchi de 0,3% à 1 653,3 Gwh sur la période d’analyse, sous l’effet des problèmes de facturation des consommations d’électricité. Corrélativement, le chiffre d’affaires hors cession a baissé de 1%, pour un montant de 170,8 milliards de FCFA sous l’effet conjugué de la baisse des ventes et des prix moyens.