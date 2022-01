Gabon: 2 062 milliards de paiements effectués par voie électronique en 2020

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce que révèle le rapport des services de paiement de monnaie électronique pour l’année 2020 de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC). Selon ce document, les transactions par monnaie électronique ont dépassé 2062 milliards de FCFA au Gabon en 2020. Des données qui s’expliquent par le fort taux de pénétration du mobile banking dans le pays ces dernières années.

Depuis près de cinq les paiements et les transactions par voie électronique ont véritablement le vent en poupe au sein des pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac). La preuve avec le résultat engrangé dans ce secteur durant l’année 2020. Ainsi, le Gabon a réalisé plus de 2 062 milliards de francs CFA de paiements effectués par voie électronique.

Il faut souligner que cette belle performance est attribuée à la hausse des comptes de paiement pour les transactions électroniques au cours de ces dernières années. Ainsi, lesdits comptes qui sont passés de 2,3 millions en 2019 à 2,7 millions en 2020.

S’agissant de l’évolution de l’encours de la monnaie électronique, il se fixe à plus de 29 milliards de francs CFA contre près de 26 milliards de francs en 2019. Selon la BEAC, l’interopérabilité promue depuis quelques années par le Groupement interbancaire monétique de l’Afrique centrale (Gimac) a également favorisé cette vulgarisation des paiements électroniques à quoi il convient d’ajouter les transferts vers l’étranger.