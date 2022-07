Gabon: 2 023 personnes prises en charge par le Samu social en 24h

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans la droite ligne de ses actions en faveur des populations, le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais a effectué le dimanche 24 juillet dernier des missions médicales-humanitaires et d’urgences sanitaires à Avea, Lalara, Koumameyong, Ndjolé et Mouila. Au terme de cette journée, ce sont 2023 personnes qui ont bénéficié des soins médicaux gratuits et cela en un jour.

Engagé dans l’accompagnement médico-humanitaire, le Samu social a une fois de plus volé au secours des milliers de compatriotes démunies à l’intérieur du pays. Pour preuve, dans la journée du dimanche 24 juillet dernier, ce sont 2 023 personnes qui ont bénéficié d’une prise en charge médicale par 68 professionnels de santé de cette structure.

En effet, le rapport d’activités de ladite journée rapporte que les équipes du Samu social gabonais ont consulté et traité gratuitement des populations défavorisées dans les domaines de la médecine générale, l’ophtalmologie, la pédiatrie, les consultations prénatales, la pédiatrie, les soins bucco-dentaires, la cardiologie et bien d’autres.A cela s’ajoutent, les sensibilisations, les distributions des médicaments de premiers secours, des interventions chirurgicales immédiates notamment les circoncisions, les kystectomie, les lipectomies, et les extractions dentaires.

C’est au total 2 032 personnes qui ont été prises en charge médicalement à Avea, Lalara, Koumameyong, Ndjolé et Mouila. Avec respectivement 225 et 211 personnes pour l’urgence sanitaire et sociale de proximité (USSP) et 723, 504, et 360 personnes dans le cadre des missions médicales-humanitaires (MMH). Des statistiques qui démontrent l’impact du Service d’aide médicale d’urgence en matière d’accès aux soins.