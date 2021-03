Gabon: 18 décès en 17 jours dus à la Covid-19

C’est le triste et lourd bilan du nombre de personnes ayant succombé à la Covid-19 au Gabon ces dernières semaines. En 17 jours seulement, soit du 1er au 17 mars 2021, la surveillance épidémiologique du Comité de pilotage, du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus (Copil-Coronavirus) aura rapporté 18 décès. Ce qui équivaut en moyenne à 1 décès par jour dû au nouveau coronavirus.

Le mois de mars 2021 aura finalement été le mois le plus tragique, comparé aux autres, notamment le mois de février au cours duquel le pays avait déploré 15 pertes en vies humaines et jugé « particulièrement difficile » par le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong. Pour preuve, entre le 1 et le 17 mars 2021, le pays a enregistré exactement 18 décès survenus à la suite d’une contamination à la Covid-19.

Le coronavirus encore appelé l’ennemi invisible, aura causé en moyenne 1 décès par jour depuis le début du mois de mars. Lundi 1er mars dernier le Copil-Coronavirus faisait état de 4 décès. Ce mercredi 17 mars 2021, le Gabon déplore 4 pertes en vies humaines liées à la Covid-19. Ce qui porte à 105 le nombre total de décès dus à la Covid-19 à ce jour.

Qu’est-ce qui pourrait expliquer cette hausse vertigineuse et inquiétante du nombre de décès liés à la Covid-19? Le Syndicat des médecins fonctionnaires du Gabon (Symefoga) a récemment pointé du doigt l’absence d’oxygène dans les hôpitaux pour prendre en charge les patients admis en réanimation pour détresse respiratoire.

Si les autorités sanitaires s’insurgent régulièrement contre les actes inciviques des populations quant au respect des gestes barrières, le gouvernement gagnerait à s’investir davantage dans la rénovation des plateaux techniques des hôpitaux pour améliorer la prise en charge des patients, Covid positifs ou pas.