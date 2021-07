Gabon: 178 lauréats de BGFI Business School, sur le marché de l’emploi

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 21 juillet 2021 l’immeuble Atlas, siège social du Groupe BGFIBank a servi de cadre à la cérémonie de remise de diplômes des promotions 2018 et 2019 de BGFI Business School (BBS). Un événement qui marque un tournant important pour les récipiendaires qui désormais sont prêts à intégrer le monde professionnel grâce à l’enseignement reçu au sein de cet établissement de référence.

C’est en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Transfert de technologies, de l’Education nationale, Chargé de la Formation civique, Patrick Mouguiama Daouda de quelques autorités administratives et de plusieurs chefs d’entreprises que s’est déroulée cette cérémonie de remise de diplômes de fin de cycle pour 178 jeunes de la promotion 2018 et 2019 de la BBS. A noter que cette remise de parchemins a été parrainée par le président directeur général du Groupe BGFIBank Henri-Claude Oyima.

Composées d’étudiants issus des filières Banque, Assurance et Comptabilité-Audit-Contrôle, les étudiants de ces deux promotions ont bénéficié d’une formation de qualité au sein de cet établissement privé d’enseignement supérieur, Filiale du Groupe BGFIBank créé en 2008. Il faut souligner d’ailleurs que les quatre majors des deux promotions ont d’office intégré les effectifs du Groupe BGFIBank.



Comme l’a souligné le PDG du Groupe BGFIBank « cette génération de managers est appelée à contribuer au renouvellement de la culture managériale à tous les niveaux de nos entreprises ». Il faut souligner que face au contexte sanitaire et pour permettre aux plus grand nombre de personnes, dont les parents des lauréats, de vivre en direct cet évènement qui marquera à jamais la vie de ces professionnels, la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats a été diffusée en direct et en intégralité sur les réseaux sociaux de BBS et du Groupe BGFIBank.