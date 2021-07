Gabon: 172,6 milliards fin mars, les salaires et traitements à la hausse malgré la baisse du nombre des fonctionnaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

En dépit d’une très légère baisse du nombre de salariés, les dépenses de personnel dans le secteur public sont restées élevées. Comme le révèle la note de conjoncture sectorielle à fin mars élaborée par les services de la direction générale de l’économie et de la politique fiscale, celles-ci se sont situées à un peu plus de 161 milliards de FCFA, et davantage d’ailleurs si l’on y inclut les différents traitements complémentaires.

Si au terme du premier trimestre 2021 le nombre de salariés dans le secteur public a très légèrement baissé (de l’ordre de 0,8%) pour s’établir à 101 663 agents comparativement à la même période en 2020, la masse salariale est pour sa part restée quasiment au même niveau. Ainsi, comme le révèlent les données compilées de la direction générale de l’Économie, le niveau des traitements et salaires s’est établi à 172,6 milliards de FCFA.

En effet, évalués à 167,6 milliards de FCFA à fin mars 2020, les salaires et traitements des agents de l’Etat se sont accrus de 3% soulignant ainsi une hausse des primes et autres traitements distribués aux agents de l’Etat, étant donné que le total de la solde permanente et du montant des émoluments des agents de la main d’oeuvre non permanente (Monp) a représenté 161,6 milliards de FCFA, en légère baisse par rapport à la même période en 2021.



Représentant 78% du total des dépenses de fonctionnement au premier trimestre 2021 et près de 60% du total des dépenses primaires, ces 172,6 milliards de FCFA soulignent donc une nouvelle fois la difficile maîtrise d’une masse salariale qui continue de constituer un goulot d’étranglement. A noter que dans le même temps, le niveau de dette intérieure s’est accru de 45,7% passant ainsi de 1575,4 milliards de FCFA à 2295 milliards.