Gabon: 1611 apatrides régularisés à Koulamoutou

Ouverte en juin dernier à Koulamoutou dans la province de l’Ogooué-Lolo, l’opération de régularisation de la situation des enfants et adultes apatrides au Gabon et conduite par un conseiller spécial chargé des missions du président de la République Ali Bongo Ondimba, a rendu son verdict cette semaine. Plus de 1600 apatrides ont été enregistrés, plus de 900 jugements supplétifs ont été établis ainsi que plus de 900 transcriptions d’actes de naissance.

L’opération a débuté le 11 juin 2021, sous l’impulsion du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba et en collaboration avec les directions compétentes, dont celles des ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Affaires sociales, de la Santé et de l’Education nationale. Son but, donner une identité aux enfants de ladite province non reconnus dans les registres d’état civil, en faisant établir à chacun d’eux un acte de naissance en bonne et due forme.

La mission était conduite par Safi Wivine Moubelet Boubeya, conseillère spéciale chargée des missions du président de la République. Elle a permis de toucher 1611 personnes apatrides dans la province, dont plus de 300 enfants de 0 à 10 ans. Par ailleurs, environ 941 jugements supplétifs ont été établis, plus de 900 transcriptions en actes de naissance ont été rendues possibles.

Rappelons qu’une opération similaire et conduite par le ministère des Affaires sociales et des Droits de la femme a eu lieu en avril et mai dernier dans les provinces du Haut-Ogooué, de la Nyanga et du Woleu-Ntem. Les conclusions de cette mission d’établissement de 1000 actes de naissance en moyenne par province, sont toujours attendues.