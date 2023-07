Gabon : 1,6 milliard d’équipements médicaux offerts par le Japon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 17 juillet dernier, l’ambassadeur du Japon au Gabon, Noguchi Shuji a procédé à la remise d’un important don d’équipements médicaux, notamment un tomodensitomètre au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL). Cette dotation d’une valeur de 1,6 milliard de FCFA est destinée à renforcer la capacité de prise en charge des patients au sein des structures hospitalières.

En effet, cette dotation contribue non seulement à renforcer la capacité de prise en charge des patients, mais également à améliorer la qualité des diagnostics médicaux dans ces centres de santé et ainsi, assurer aux populations locales un accès direct aux soins de santé primaires et communautaires de qualité. Celle-ci constitue un véritable ouf de soulagement pour le Centre hospitalier universitaire de Libreville et les autres centres de santé de l’intérieur du pays.

Le CHU de Libreville désormais doté d’équipements de dernière génération

D’une valeur de trois cents millions de yens japonais, soit plus de 1,6 milliard de FCFA, cette dotation est composée de matériels médicaux tels qu’un tomodensitomètre (CT scanner), des échographes portables à ultrasons, des incubateurs, et des électrocardiographes destinés aux CHUL et aux Centre Médicaux des provinces du Gabon ainsi que du Grand Libreville. Il faut souligner que le tomodensitomètre de dernière génération, fait du Gabon le seul pays de la sous région, et l’un des rares de l’Afrique subsaharienne, à bénéficier d’une telle technologie.



Selon le ministre de la Santé, cette donation du gouvernement japonais permettra « d’améliorer de manière significative le plateau technique des différents Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) et Centres médicaux de l’intérieur du pays ». À noter que le pays du Soleil levant accorde une grande importance à la réalisation d’une couverture sanitaire universelle en Afrique et c’est dans ce contexte que le Japon apporte son soutien, non seulement à ce projet, mais aussi au secteur de la santé au Gabon.