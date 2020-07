Gabon: 1500 gardes pénitentiaires désormais intégrés

Après près de 5 ans d’attente, ce sont 1518 agents dont 800 agents de rang et 718 sous-officiers de la promotion 2016 qui viennent d’être intégrés à la Sécurité pénitentiaire. L’aboutissement du dossier d’intégration des personnels dudit corps courant juin 2020 a été rendu possible grâce à l’implication du le ministre de la Justice Garde des sceaux, Erlyne Antonela Ndembet-Damas.

Cette intégration qui concerne dix-sept actes de gestion portant sur différents avancements et indemnités relatifs aux carrières des personnels de la Sécurité pénitentiaire vient clore le débat sur les intégrations et le port de galons par les agents de la promotion 2016 de ce corps paramilitaire de l’Etat. Ainsi, ce sont 1518 gardes pénitentiaires qui désormais bénéficient officiellement du statut de fonctionnaire.

A noter que parmi les actes signés, figurent, entre autres, les arrêtés d’intégration relevant de la compétence du Premier ministre, les deux catégories d’agents dont 800 agents de rang et 718 Sous-officiers. Recrutés depuis 2016 et ces agents avaient été mis en solde en fin 2019. Conformément aux dispositions de la loi 17/93 portant statut particulier de la Sécurité pénitentiaire ils devraient donc avoir accès au port de galons et à un suivi harmonisé de leur carrière.

Par ailleurs, le Commandant en Chef de la Sécurité pénitentiaire, le Général de Brigade Jean Germain Effayong-Onong, devrait procéder dans les jours à venir, à l’organisation de la cérémonie officielle de port de galons des agents de ladite promotion.