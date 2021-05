Gabon: 150 orpailleurs illégaux mis hors d’ état de nuire dans le Haut-Ogooué

C’est dans le cadre d’une opération coup de poing menée par les éléments des forces armées gabonaises (FAG) dans la province du Haut-Ogooué que 150 orpailleurs clandestins ont été appréhendés. Une initiative conjointement conduite avec l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) qui a matérialisé les efforts consentis par l’État dans la lutte contre l’exploitation anarchique de l’or.

Au nombre des localités où règnent en maîtres les orpailleurs clandestins, on compte Bakoudou vers Bakoumba, chef-lieu du département de Lekoko. Là-bas, des ressortissants de la République démocratique du Congo et du Cameroun avaient fini d’établir des comptoirs commerciaux dans lesquels ils fixaient le prix de vente du précieux métal. Toute chose qui a poussé le gouvernement gabonais à lancer un assaut contre ces indélicats.

Au terme de cette intervention, 39 individus seront neutralisés dont 30 ressortissants congolais et 9 Gabonais. Sur eux, 50 grammes d’or et une logistique composée de 6 mini-groupes électrogènes , 16 motopompes ainsi que des ballots de chanvre indien. Une autre descente a été effectuée à Moyabi où plus de 1000 personnes squattaient. Dans la foulée, une quarantaine d’orpailleurs au noir ont été épinglés. Tandis que d’autres prirent leurs jambes à leur cou.

Au total 150 orpailleurs ont été gardés à vue où ils attendent patiemment d’être fixés sur leur sort. Une pêche qui ne serait que la partie visible de l’iceberg. Et ce , d’autant plus que dans la même période, plusieurs opérations ont été menées dans plusieurs zones du pays notamment à Minkébé dans le Nord-Est du pays où plusieurs centaines d’exploitants illégaux d’or ont été cueillis. Vivement que cette intensité soit maintenue pour démanteler ces réseaux qui appauvrissent le terroir.