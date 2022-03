Gabon: 15 jeunes formés au métiers de conducteur de portique de quai par OCT

Ecouter cet article Ecouter cet article

Acteur majeur de la chaîne logistique au Gabon, Owendo Container Terminal (OCT) s’engage depuis plusieurs années aux côtés des autorités pour la formation des jeunes gabonais. C’est dans cette optique que cette entreprise procède à la formation de 15 jeunes dont 4 femmes dans le métier conducteurs de portique de quai.

Cette formation assurée par le Centre de Formation Portuaire Panafricain (CFPP) de Bolloré Transport & Logistics, a débuté en février et s’effectuera sur une durée de cinq mois. Une formation qui a été précédée par une présélection à la suite de tests psychotechniques réalisés en septembre 2021 et qui devrait permettre à ces jeunes d’acquérir des compétences en matière de conduite de portique de quai.

A noter que la sélection des candidats s’est déroulée en plusieurs étapes. Ainsi, sur un total de 111 dossiers de candidatures, c’est 15 qui ont été sélectionnés pour participer à ladite formation. Des choix opérés conformément à des critères bien définis notamment avoir moins de 35 ans, maîtriser le français et les outils informatiques, posséder des capacités d’adaptation, avoir un diplôme en lien avec le domaine technique, mécanique et logistique, avoir les aptitudes au travail en hauteur, et être détenteur d’un permis B.



Pour le directeur général d’Owendo Container Terminal Laurent Goutard la mise en place de cette formation procède de la volonté de l’entreprise de pérenniser son savoir-faire dans ce secteur. « Nous avons décidé de mettre en place cette formation pour pérenniser notre savoir-faire portuaire en ciblant en particulier la jeunesse locale dont les femmes encore peu représentées dans notre secteur. Owendo Container Terminal entend ainsi à travers tous les projets qu’il mène soutenir le tissu économique social, favoriser la création d’emplois ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. » a-t-il souligné.