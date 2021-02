Gabon: 14 000 personnes dépistées lors de l’édition 2020 d’Octobre rose

Ce jeudi 04 février 2021 , à l’occasion de la Journée mondiale du cancer, le ministre de la santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a pris part à la cérémonie de présentation officielle des résultats de la dernière édition de la campagne Octobre Rose. Au cours de cette célébration, il a été question pour le ministre de revenir sur les 14000 personnes qui ont été dépistées en 2020 dont plusieurs milliers ont été immédiatement pris en charge.

Au cours de l’année 2020, l’unité d’anatomie pathologique du laboratoire de biologie médicale du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) a reçu de la part des différentes structures hospitalières du pays des milliers de tubes issus des prélèvements effectués dans le cadre du dépistage des cancers féminins. Présent à la cérémonie de présentation officielle des résultats des tests issus de la dernière édition de la campagne Octobre Rose , le ministre de la Santé a exprimé sa satisfaction à l’issue de cette campagne.

Ainsi, ce sont plus de 14000 personnes qui ont été dépistées dont plusieurs milliers ont été systématiquement prises en charge gratuitement par les structures adéquates. Ces dépistages qui concernent à la fois le cancer du col de l’utérus et le cancer du sein ont non seulement permis d’identifier les personnes atteintes de la maladie, mais ont également donné la possibilité à ces personnes d’être orientées dans les structures sanitaires dédiées au traitement de ces cancers .

C’est plus de 700 personnes qui ont été aiguillées dont 75 d’entre elles ont été prises en charge selon le membre du gouvernement. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 17 personnes dans le monde meurent chaque minute du cancer. C’est face à ce constat inquiétant que le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a, dans une publication sur son compte Facebook, tenu à rappeler qu’au Gabon, « renforcer la lutte contre le cancer est une priorité nationale et l’un des enjeux majeurs du Plan Egalité femme-homme ».

Joyce Marla Djokounda

Stagiaire