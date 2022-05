Gabon: 1324, le numéro vert gratuit pour signaler la présence des malades mentaux

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la prise en charge des malades mentaux, le gouvernement a récemment mis en place un numéro vert gratuit: 1324. Ce centre d’appel est disponible tous les jours 24/24 pour information, sensibilisation et pour signaler la présence des personnes atteintes de maladies mentales dans le Grand Libreville.

« Pour beaucoup, aujourd’hui encore, la santé mentale relève de la compétence de la médecine traditionnelle. Aidez-nous à changer ce paradigme ». Tel est le message véhiculé par le gouvernement via le ministère de la Santé et des Affaires sociales qui a mis en place le numéro vert gratuit 1324.

Ce centre d’appel est gratuit, opérationnel disponible tous les jours 24H/24. Il vous permet d’avoir des informations sur la prise en charge d’une personne atteinte de maladie mentale et prévoit la possibilité d’être mis en relation avec le personnel du Centre national de santé mentale de l’hôpital régional de Melen. Il faut dire que ce numéro vert gratuit d’information sur la présence des malades mentaux intervient à la suite de l’opération de « ramassage » des malades mentaux errant dans la capitale, lancée en 2020 et en arrêt depuis plusieurs mois, pour cause de saturation du centre national de santé mentale de l’hôpital régional de Melen qui reste l’unique établissement pour la prise en charge des malades mentaux dans tout le pays.