Gabon: 13 femmes au gouvernement Ossouka II

Le gouvernement remanié d’Ossouka le 08 mars 2022 et composé de 35 membres, compte 13 femmes, contre 11 au premier gouvernement. Une légere hausse qui explique l’engagement pris par le chef de l’etat, de donner plus de responsabilité à la femme.

De 11 femmes au premier gouvernement Ossouka Raponda composé de 33 membres, elles sont passées à 13 femmes dans une équipe de 35 membres.

Le gouvernement Ossouka 2 s’ouvre davantage aux femmes. On note l’arrivée de trois nouvelles femmes. Deux ministres pleins et un ministre délégué.

Comme ministre plein, on a l’entrée de la députée du 2e siège du département de Lékoni Lékori, Félicité Onguori Ngoubili, nommée ministre de la Défense nationale. Puis l’ancienne Secrétaire générale du ministère de l’Économie et des finances, Edith Ekiri Mounombi Oyouomi, nommée, ministre du Budget et des Comptes publics.



Mais également la présence de 2 déléguées: Huguette Abodo Yombiyeni, secrétaire nationale (SN9) chargée de l’animation politique dans le Woleu-Ntem, devenue ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie numérique. Et la sénatrice PDG de Moabi , Sidonie Moussirou, ministre déléguée auprès du ministre d’État, ministre de l’Énergie et des Ressources hydrauliques. Elles sont toutes attendues au pied du mur.