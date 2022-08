Gabon: 129 médias privés sommés de régulariser leur situation administrative au plus tard le 30 septembre

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce mardi 23 août 2022 que la Haute autorité de la communication (HAC) a tenu à interpeller une fois de plus les médias privés, presse écrite, audio, audiovisuelle, presse numérique, sur la régularisation administratives et juridiques. Face au manque d’entrain de certains de ces médias, le régulateur du secteur de la communication a sommé ces derniers à se conformer à la loi au plus tard le 30 septembre 2022.