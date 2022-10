Gabon: 125 agents de la Gendarmerie nationale formés aux techniques d’autodéfense

Ecouter cet article Ecouter cet article

Face à la recrudescence d’agressions et vols à la tir, qui semblent de plus en plus persistants, la gendarmerie nationale a décidé de prendre le taureau par les cornes en renforçant les capacités de ces éléments. 125 agents issus de ce corps ont récemment reçus leurs parchemins de fin de formation, après 45 jours de stage pratique sur les techniques de la self-defense tonfa sécurité et sports de combat .

Durant près de deux mois, 125 agents de la gendarmerie nationale dont 115 hommes et 10 femmes ont été formés aux techniques d’autodéfense. Une formation animée par Me Alain Nziengui Iwangou et son groupe composé de Ghislain Nguema Mebalé et Andy Fefe Gniagone , respectivement Directeur technique et entraîneur national de la fédération gabonaise de self-defense.

La formation s’est clôturée par un exercice de synthèse présenté à l’assistance notamment, le général de brigade en second , Brigitte Onkanowa , représentant le commandant en chef de la gendarmerie nationale, le général de brigade Yves Barassouaga. Ainsi, les 125 agents ont procédé à une mise en situation avec la poursuite en voiture des délinquants armés, le maniement de tonfa et les techniques de krav maga et Close combat exécutées par le personnel masculin et féminin de la gendarmerie.

Au terme de l’exercice, une cérémonie de remise d’attestations a été faite par le Haut commandement qui a souligné la rigueur et l’excellence des gendarmes gabonais. Cet énième stage d’apprentissage témoigne de la bonne volonté de faire de la gendarmerie, un véritable corps d’élite au service de ces pairs.