Gabon : 121 des 125 candidats admis pour la 1ère promotion du baccalauréat agricole

Le Ministère de l’Agriculture a communiqué le samedi 24 juin 2023 par le biais de leur page Facebook sur les résultats de la première promotion du baccalauréat en sciences et techniques agricoles. Il en ressort que sur 125 candidats en lice, 121 sont admis d’office.

Cette année une nouvelle filière a vu le jour. Il s’agit du baccalauréat en sciences et techniques agricoles. Une nouvelle filière introduite dans le cadre du renforcement du secteur agricole et l’enrichissement de l’offre des formations. Une belle performance à mettre au crédit des membres de l’encadrement pédagogique ayant piloté cette première cuvée.

Presque 100% d’admis

En effet, avec 121 déclarés admis d’office au 1er tour sur les 125 candidats inscrits à l’unique centre de composition du Lycée technique de Bikélé dans la commune-sud de Ntoum, le taux de réussite a frôlé les 100%, en s’établissant à 96,8%. La Direction de la Zone académique de l’Estuaire dont dépend l’enseignement technique et professionnel parie sur l’admission au second tour des 4 autres candidats admissibles.

La première option de cette nouvelle filière du baccalauréat concernant la production végétale et qui a fait 100% de réussite au premier tour, vise les métiers qui vont permettre de produire des végétaux tels que la banane et l’aubergine.

La seconde axée sur la production animale et dont les 4 candidats sont allés aux épreuves orales du second tour, offre à ses apprenants des connaissances sur les soins animaux, leur croissance et les techniques de reproduction. L’agriculture étant un immense réservoir d’emplois comme l’a déclaré Raymond Ndong Sima un éventail de professions s’ouvre à eux.

Sciences et techniques agricoles, une filière d’avenir

Le baccalauréat sciences et techniques agricoles offre de nouvelles possibilités aux étudiants, notamment à ceux qui ne trouvent pas une place dans l’enseignement général et dans le catalogue des filières professionnelles proposé par le Ministère de l’Education nationale. Un parcours qui peut aussi leur ouvrir les portes de la formation aux métiers de la terre et de l’élevage.

Aussi, l’ouverture de cette voie professionnelle contribuera à diversifier l’économie. Une fois formés, ces jeunes participeront à valoriser le secteur agricole du Gabon, vu que le gouvernement vise à terme, une autosuffisance alimentaire.

Une noble ambition qui doit être adossée à une meilleure exploitation du secteur agricole avec l’urgence d’allier des équipements techniques et de laboratoires modernes à un enseignement de qualité. Ce qui explique la signature de divers partenariats.

Iris Obanga