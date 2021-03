Gabon: 12 milliards de FCFA de dividendes pour les actionnaires de Total

Réunis le 24 mars dernier en vue d’arrêter les comptes de la société pour l’exercice 2020 et évaluer les perspectives, le Conseil d’administration de Total Gabon a notamment pu mesurer le résultat net de l’entreprise dans un contexte de baisse des prix du baril et de la demande mondiale. Établi à 87 millions de dollars soit un peu moins de 49 milliards de FCFA, celui-ci affiche une hausse de 50%, ce qui a permis au conseil d’évoquer une distribution de dividendes de l’ordre de 12 milliards de FCFA.

En dépit d’une baisse substantielle de ses investissements sur fond de crise liée à la Covid-19, le géant pétrolier Total Gabon a réalisé un exercice 2020 en très nette hausse par rapport à l’exercice précédent. Comme le révèle le communiqué final du conseil d’administration du 24 mars dernier, la société pétrolière s’en est bien sortie avec un résultat net de 87 millions de dollars, ce qui a permis aux actionnaires d’envisager une redistribution de dividendes à hauteur de 20,3 millions de dollars soit 12 milliards de FCFA.

En effet, loin des péripéties de la grève générale un temps évoquée par l’Organisation nationale des employés du pétrole (ONEP) et stoppée in extremis par l’entremise des ministres du Pétrole et du Travail, les actionnaires de « l’historique » filiale de la société pétrolière française, auront la latitude de se distribuer ces 12 milliards de FCFA. Une situation qui témoigne de la solidité du bilan de la société avec notamment une absence d’endettement.



Prévue pour le 27 mai prochain, soit dans un peu moins de deux mois, cette redistribution de dividendes à 4,5 dollars par action, devrait néanmoins faire grincer des dents au regard de nombreux mouvements financiers opérés ces derniers mois par l’opérateur et surtout de la baisse substantielle du chiffre d’affaires constaté pour cet exercice 2020. Un chiffre d’affaires en baisse de 46% à 435 millions de dollars.