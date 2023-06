Gabon : 11 auto-écoles fermées pour irrégularité

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Direction du Centre national de l’examen du permis de conduire (DCNEPC) a récemment annoncé la fermeture de 11 auto-écoles. Cette sanction est la conséquence d’irrégularité financière, administrative et technique. Une mesure qui illustre une volonté de remettre de l’ordre dans ce milieu gangrené par de nombreuses malversations.

Ce ne sont pas moins de 11 auto-écoles qui ont récemment été fermées. Une décision prise par la Commission de contrôle de la Direction du Centre national de l’examen du permis de conduire à la suite de nombreuses irrégularités. Il leur est notamment reproché de ne pas payer la redevance et d’exercer sans licence.

Tous ces établissements ont été jugés non réglementaires à la suite d’une opération d’inspection réalisée en 2018. L’action a permis de constater que de nombreuses auto-écoles fonctionnent informellement. En effet, elles exercent sans régler au Trésor public la redevance annuelle s’élevant à 100 000 francs CFA. Lesdites structures se seraient contenté depuis plusieurs années des autorisations provisoires délivrées par l’administration.

21 auto-écoles hors normes

La dizaine d’établissements est comprise dans une liste de 21 établissements non conformes dressée par la DCNEPC. S’y trouvent sept auto-écoles fermées définitivement. Pour elles, il n’est pas seulement question d’irrégularités financières, mais aussi administratives et techniques. Il s’agit notamment de Patrick’s, Nationale, Galaxy, Lyno, Yithu, Touzain et Nemico.

Les structures Mandji L+, Renaissance 2000, Conduite plus et Confort sont quant à elles suspendues provisoirement. Ces dernières pourront reprendre leurs activités une fois leurs situations régularisées. Les 10 autres écoles non conformes sont Africar, Sagesse, Kamelie, Apl, Octave, Franstel, Matass, Elle et lui, H.P et Go drive. Maintenues ouvertes, la DCNEPC les invite à régulariser leur situation.

Les 11 établissements fermés serviront d’exemple pour tous les autres. Ces fermetures vont dissuader les autres auto-écoles tentées de ne pas suivre la réglementation. Une situation qui permettra de créer un environnement d’apprentissage dans les normes tant sur le plan administratif que sur les plans financier et technique.

Rappelons que le premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze avait tapé du poing sur la table. Suite au naufrage du navire Esther Miracle, le chef du gouvernement avait appelé à mettre un terme aux magouilles dans le secteur des transports et particulièrement dans la délivrance des permis de conduire.