Le Gabon, 10ème pays en Afrique importateur de champagne en 2021

Le champagne continue de couler à flot en Afrique et plus particulièrement au Gabon. Pour preuve, selon un rapport rendu public par le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC ou Comité Champagne) le pays occupe la 10ème place des pays importateurs de cette boisson alcoolisée considérée comme luxueuse.

L’année 2021 aura été une une très belle année en matière d’expédition de champagne. En effet, celle-ci s’élève à 322 millions de bouteilles, soit + 32 % par rapport à l’année 2020. Des performances perceptibles surtout en Afrique où la demande a connu une hausse substantielle du fait d’une la croissance des revenus de la classe moyenne.

En 2021, l’Afrique du Sud, le Nigeria et la Côte d’Ivoire sont restés les plus gros importateurs africains de champagne avec respectivement environ 1 million de bouteilles, 559 088 bouteilles et 645 917 de bouteilles. « À côté de ce trio dont les achats ont été dynamiques en 2021, d’autres nations du continent ont enregistré des hausses importantes de leurs acquisitions de la boisson », indique le site Agence Ecofin.

C’est notamment le cas du Gabon qui arrive à la 10ème place en Afrique et 67 place mondiale en matière d’importation de champagne. Le nombre de bouteilles importées par le pays les années précédentes se situait sensiblement à près de 150 000 bouteilles avec des valeurs estimées à près de 1, 6 milliards de FCFA.