Gabon: 10ème pays africain à dépénaliser l’homosexualité

C’est ce lundi 29 juin 2020 que le Gabon a officiellement dépénalisé l’homosexualité sur son sol après que les deux chambres du parlement ont donné quitus au gouvernement de retirer l’alinéa 5 de l’article 402 de la loi n°042/01 du 5 juillet 2019 portant Code pénal en République gabonaise. En donnant libre cours à cette pratique, le pays devient le 10ème pays africain à tolérer la pratique et ce, juste après le Botswana qui était le dernier pays à la décriminaliser.

Les dates de mardi 23 juin et le lundi 29 juin de l’année 2020 resteront gravées dans la mémoire des populations gabonaises qui, malgré leur opposition ferme et quasiment partagée par la majorité, ont vu leurs deux chambres du parlement valider la dépénalisation de l’homosexualité. Ainsi, députés et sénateurs ont jugé opportun de lever les dispositions pénales qui condamnaient les relations sexuelles entre personnes de mêmes genres.

Par la même occasion, le Gabon devient l’un des rares pays d’Afrique subsaharienne à revenir sur une loi qui punissait les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Il devient de ce fait, le 10ème pays africains à conférer aux homosexuels le droit de jouir librement de leurs choix d’aimer. Un cercle très restreint des pays tolérants envers les homosexuels qui compte déjà la Côte d’Ivoire, le Mali, la République démocratique du Congo, le Lesotho, le Botswana, l’Angola, le Mozambique, les Seychelles et l’Afrique du Sud.

Par ailleurs, le Gabon se positionne clairement contre les violations des droits humains liées à l’orientation sexuelle. Ce qui le démarque d’emblée de la majorité des pays subsahariens qui continuent de considérer cette orientation sexuelle comme un tabou et une déviance morale. En effet, du fait de l’enracinement à leurs us et coutumes, bon nombre d’Etats pourtant évolués à l’instar du Nigeria, fondent le mariage sur le but de procréer et d’éduquer la progéniture sur un modèle classique : papa et maman.