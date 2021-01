Gabon: 101 nouveaux cas positifs à la Covid-19 en 48 heures

Le bilan du mercredi 20 janvier 2021 du Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) fait état d’un total de 101 nouveaux cas positifs à la Covid-19. Cette pandémie qui secoue la planète depuis un peu plus d’un an connaît ces dernières semaines une résurgence au Gabon avec le retour de vacanciers début janvier 2021.

La surveillance épidémiologique du Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a précisé dans son communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time que « sur les 5 077 prélèvements effectués, 101 nouveaux cas positifs ont été enregistrés, soit un pourcentage de 2% », a-t-on pu lire.

Le Gabon qui connaît une hausse constante du nombre de contaminations depuis quatre mois enregistrait en octobre dernier 190 cas positifs, en novembre 246, en décembre 346, et ce mois de janvier 2021, le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus annonce pas moins de 245 cas actifs.

Selon le bilan de ce mercredi 20 janvier 2021, rendu public par le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon, la province de l’Estuaire totalise 86 nouveaux cas positifs sur 4 832 prélèvements à Libreville, soit un total de 7 372 cas confirmés ; le Haut Ogooué un seul nouveau cas positif sur 55 prélèvements à Moanda, soit un total de 1 205 cas confirmés ; Moyen Ogooué 2 nouveaux cas positifs sur 82 prélèvements à Lambaréné, soit un total de 421 cas confirmés ; Ogooué Maritime 12 nouveaux cas positifs sur 108 prélèvements à Port-Gentil, soit un total de 602 cas confirmés.

Concernant la prise en charge des personnes atteintes par le Coronavirus, 24 personnes sont hospitalisées, 11 patients sont en réanimation. Il faut également noter 77 guérisons mais aucun décès sur les 48 dernières heures. Depuis le début de la pandémie, sur 415 769 prélèvements, le Gabon enregistre 10 120 cas testés positifs dont 9 809 guéris et 66 décès.



Le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon réitère par ailleurs aux populations de respecter les gestes barrières pour freiner la propagation de la Covid-19, en portant un masque dans les lieux et espaces publics ; en se lavant fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro alcoolique ; en respectant la distanciation sociale d’au moins 1 mètre et en cas de toux et d’éternuement, de se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir.