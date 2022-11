Gabon: 1000 personnes attendues pour la 8ème session d’opération de cataracte du Samu social

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) social gabonais a annoncé le samedi 19 novembre 2022, le lancement de la 8ème session de la caravane de chirurgie gratuite de la cataracte. Pour cette énième opération généreuse qui devrait permettre au Dr. Wenceslas Yaba et à ses volontaires d’offrir des soins oculaires à plus de 1000 personnes nécessiteuses et grabataires.

Au Gabon, comme dans plusieurs Etats africains, les pathologies oculaires continuent d’être des problèmes de société difficiles à résoudre. Et pour cause, leur traitement requiert de fortes ressources financières. Toute chose qui a conduit le Service d’aide médicale d’urgence social gabonais à prendre le taureau d’être un outil humanitaire. En effet, durant ce weekend c’est plus de 1000 personnes atteintes de problèmes d’yeux qui seront traitées.

C’est donc grâce à la mise en œuvre de la 8ème session consacrée aux opérations de cataracte,un programme humanitaire que prêt de 1000 compatriotes bénéficieront des opérations chirurgicales. Le tout sans débourser le moindre centime quand on sait que la prise en charge de près de 700 patients atteints de pathologies d’yeux nécessite plusieurs milliards de nos francs.Preuve que les équipes du Dr. Wenceslas Yaba ne ménagent aucun effort pour prendre en charge des patients atteints de problèmes d’yeux tels que la cataracte et le glaucome.

Une initiative louable soutenue par une équipe de médecin international. Autant dire que l’expertise médicale est de mise pour permettre aux Samu socialisés d’atteindre leur objectif qui est de faire soigner et offrir la protection sociale à un maximum de personnes qui ne peuvent pas le faire, faute de moyens. Rappelons que la dernière session consacrée aux opérations de cataracte organisée par le Samu social gabonais, c’est environ 1900 patients qui ont été opérés.