Gabon: 100 gabonais en lice pour le concours sous régional d’hôtellerie

Le samedi 24 juillet dernier le centre de formation et de perfectionnement professionnels Basile Ondimba de Libreville a servi de cadre à l’organisation du concours d’entrée à l’Ecole sous régionale, de l’Hôtellerie et Tourisme (EHT-CEMAC). Un concours qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’intégration sous régionale, que la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Destiné aux candidats des deux sexes en provenance du Gabon, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo et du Tchad, ce concours ouvre les portes de l’École sous régionale, de l’Hôtellerie et du Tourisme. Un établissement qui a pour mission de favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de cadres pour promouvoir les industries hôtelières et garantir la mise en valeur rationnelle, responsable et durable du riche potentiel naturel et culturel de nos Etats, qui sont soucieux de faire du tourisme, non seulement un véritable moteur de développement économique et socio-culturel mais aussi un catalyseur de l’intégration communautaire

C’est d’ailleurs pour se rendre compte du bon déroulement du concours que le secrétaire général du ministère du Tourisme Liliane Ngari, représentant le Ministre absent, s’est rendue au centre Basile Ondimba. Il faut souligner que ce concours s’inscrit dans la droite ligne de la Stratégie de Relance et de Transformation du secteur Tourisme, notamment dans son axe 3 consacré à la formation.

Pour rappel, le concours offrira aux 18 jeunes gabonais qui seront retenus, trois parcours de formation sur deux ans qui sont : Le Brevet d’Étude Professionnelle (B.E.P) pour les candidats du niveau 3ème, le Brevet de Technicien (BP) et le Brevet de Technicien Supérieur.