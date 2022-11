Gabon: 10 nouveaux agrégés Cames en médecine

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à Abidjan en Côte d’Ivoire qu’a eu lieu, le jeudi 17 novembre 2022, la rencontre scientifique du Conseil africain et malgache pour l’enseignement (CAMES). Au cours de cette grand-messe, le Gabon a enregistré une énième cuvée de 10 maîtres de conférence désormais élevés au rang de médecin agrégés dans différentes spécialités en médecine et pharmacie.

La 21ème session du concours d’agrégation organisée par le Conseil africain et malgache pour l’enseignement a été de toit sourire pour notre pays. Et pour cause, plusieurs de nos compatriotes se sont distingués lors de cette grand-messe scientifique et ce, dans divers filières en médecine et pharmacie.

Au terme des épreuves, c’est une cuvée de de 10 nouveaux gabonais qui ont obtenu le précieux sésame qu’ils étaient venus acquérir en l’occurrence l’agrégation. Il s’agit de respectivement d’Adrien Mougougou, de Steevy Ndang Ngou Milama, de Tatiana Mba Aki, d’Ulrich Davy Kombila, de Marielle Igala, de Jean-Félix Ngomas, d’Elsa Ayo et d’Emery Itoudi.

Quant à Kevin Cédrick Dyatta-a-Mayombo, il s’est distingué en chirurgie générale et Natacha Boumas en chirurgie pédiatrique. Deux spécialités peu prisées mais pourtant si importantes. Une excellente nouvelle pour le domaine de la Santé publique au Gabon qui voit se performer ces ressources humaines. Tant dans la pratique qu’à la théorie.