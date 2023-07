Gabon : 10 milliards pour l’acquisition par l’État du Lycée scientifique Paul Kouya

Ecouter cet article Ecouter cet article

Créé en 2010 par le député du premier arrondissement de cette localité et actuel ministre d’État, ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries, Blaise Louembe, le Lycée scientifique Paul Kouya devrait également coûter très cher à l’Etat gabonais. Nouveau propriétaire des lieux, l’État gabonais devrait en effet engager pas moins de 10,5 milliards de FCFA pour son acquisition, dont 4,1 et 5,9 milliards de FCFA en 2024 et 2025.

Fermé pendant plus de 3 ans pour des raisons obscures, le lycée scientifique Paul Kouya de Koulamoutou, capitale provinciale de l’Ogooué-Lolo, a officiellement rouvert ses portes en 2021. Désormais sous la tutelle du ministère en charge de l’Enseignement technique et professionnel, cet établissement devrait coûter à l’Etat gabonais pas moins de 10,5 milliards de FCFA comme le révèle le Plan triennal d’investissements 2023-2025.

En effet, créé en 2010 par l’actuel ministre d’État, ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries, Blaise Louembe, ce lycée dispose d’une ligne budgétaire bien fournie puisque sur les deux prochaines années, ce sont pas moins de 10 milliards de FCFA qui vont y être injectés par l’exécutif. Une somme qui s’ajoutera aux 562 millions de FCFA déjà décaissés uniquement pour son acquisition.



Représentant, à elle seule, l’équivalent de 60% de l’enveloppe globale destinée à l’enseignement technique et professionnel entre 2023 et 2025, l’acquisition du Lycée scientifique Paul Kouya, passée quasiment inaperçue, soulève d’une part une question d’éthique et d’autre part une question d’orthodoxie financière. Des questions loin d’être anodines et qui coûtent très cher, quand on sait que le pays traverse une période d’instabilité économique.