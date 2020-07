Gabon: 10 entreprises nationales parmi les plus puissantes du continent

Référence sur le continent depuis quelques années, le classement Global 500 de Jeune Afrique donne des indications toujours aussi pertinentes à la fois sur le niveau auquel se situent les entreprises gabonaises par rapport à leurs concurrentes africaines, et sur leur niveau de rentabilité. Ainsi, avec pas moins de 10 entreprises classées dans ce top 500 en 2020, dont la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) en tête de liste, le Gabon est l’un des pays de la sous-région les mieux représentés.

En tête de peloton au niveau national pour la deuxième année consécutive devant l’historique Total Gabon, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) commence peu à peu à se rapprocher du top 100 continental en termes de chiffre d’affaires. Comme le souligne le dernier classement Global 500 de Jeune Afrique, la filiale locale du français Eramet est désormais la 109ème entreprise la plus puissante du continent avec un chiffre d’affaires de près de 742 milliards de FCFA pour un résultat net de 156 milliards de FCFA.

Dans la même veine, l’historique Total Gabon, deuxième au niveau national comme l’an dernier, se situe en 2020 au 156ème rang africain (149ème rang en 2019) avec un chiffre d’affaires de 521 milliards de FCFA. Au 289ème rang africain et troisième national, on retrouve un autre pétrolier en l’occurrence Maurel et Prom qui gagne 39 rangs en glissement annuel avec un chiffre d’affaires de 261,2 milliards de FCFA en 2019, suivi de l’agonisante Société gabonaise de raffinage (Sogara) avec un chiffre d’affaires de 234 milliards de FCFA.

Aux cinquième, sixième et septième rangs nationaux, on retrouve respectivement la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) 345ème au niveau continental avec un peu plus de 200,4 milliards de FCFA, Ceca-Gadis (372ème continental avec 181,6 milliards de FCFA) et Arise (Ex-Gsez) qui grapille 19 rangs pour se situer au 416ème africain avec un chiffre d’affaires de 152,4 milliards de FCFA pour un résultat net de 52,7 milliards de FCFA. Huitième au niveau national la Société des brasseries du Gabon (Sobraga) se classe 437ème continental avec 138 milliards de FCFA.

Pour clore ce top 10 gabonais dans le Global 500, on notera la présence de Tullow Oil qui avec 123 milliards de FCFA de chiffre d’affaires est la 464ème entreprise africaine, et celle du leader des Télécommunications Gabon Télécom qui perd 11 rangs pour se situer au 492ème africain en 2020 avec un chiffre d’affaires de 116,2 milliards de FCFA. Combinées, les 10 plus puissantes entreprises gabonaises valent donc près de 2670 milliards de FCFA, soit un peu plus de 27% du PIB en 2019.