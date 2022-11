Gabon: 10% de la population atteinte du diabète

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 14 novembre 2022, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du diabète. Une pathologie qui, selon le service d’endocrinologie du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) toucherait 10% de la population, faisant de celle-ci l’une des maladies les plus fréquentes au Gabon.

Chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du diabète. Une occasion pour sensibiliser le grand public sur cette maladie chronique grave qui se déclare lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline. Au Gabon, le nombre de personnes vivant avec le diabète a triplé en deux décennies, passant de 2 à 10%, d’après les chiffres du service d’endocrinologie du centre hospitalier universitaire de Libreville.

En effet, selon les spécialistes dudit service, plusieurs personnes sont atteintes de cette pathologie et ignorent également les symptômes du diabète, en l’occurrence ‹‹ l’ envie fréquente d’uriner,une augmentation de l’appétit encore appelée la polyphagie, une soif importante et un amaigrissement ›› a indiqué le Dr. Nesta Ziza Ngaila

Pour remédier à cette maladie qui devient de plus en plus un problème de santé publique, des dispositions doivent être prises par tous. ‹‹ Consommez plus de légumes, un peu de féculent et surtout lier l’activité sportive à l’alimentation ›› a souligné Oumou Camara Sima-Ella, nutritionniste.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y a deux principaux types de diabète: le diabète de type 1 est causé en début de vie par une affection qui endommage le pancréas et altère la production d’insuline et le diabète de type 2, qui est est lié à une mauvaise alimentation, à l’obésité et au manque d’exercice physique, et résulte d’une mauvaise utilisation de l’insuline par l’organisme.