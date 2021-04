Gabon: 10 champions du numérique primés lors du Concours Plan d’Affaires eStartup Challenge 2020

Le vendredi 16 avril dernier, l’hôtel Nomad a servi de cadre à la cérémonie de remise de prix aux lauréats du Concours Plan d’Affaires eStartup Challenge, concours des meilleurs business dans le numérique. Ainsi, au terme de cette activité phare du projet eGabon dans sa composante 2, ce sont 10 projets d’entreprise retenus pour la finale qui se sont partagé une enveloppe de 300 millions de FCFA et qui bénéficieront d’un accompagnement de 12 mois dans un incubateur.

C’est en présence du ministre délégué auprès du ministre de la Communication et de l’Economie numérique Gisèle Akoghe que s’est déroulée cette cérémonie de remise de prix aux lauréats du Concours Plan d’Affaires eStartup Challenge. Une compétition qui avait pour objectif de « sélectionner dix champions du numérique pour la création des contenus et outils numériques locaux innovants et très utiles ».

Lors de son discours de circonstance, le membre du gouvernement n’a pas manqué de saluer la mise en place de ce concours qui « viendra compléter les efforts du gouvernement pour faire de ce secteur un acteur essentiel de la croissance qui permettra aux jeunes de s’insérer dans la vie active, participant ainsi de manière significative à la réduction du chômage auprès de cette catégorie de population qui constitue l’avenir ».

Ainsi, au terme du challenge, ce sont 10 lauréats qui se sont partagé une enveloppe de près de 300 millions de FCFA. Il s’agit des concepteurs des solutions Hosto spécialisé dans le développement logiciel; E-Bantou pour l’apprentissage des langues africaines; eMotion Mètre pour détecter, traiter le stress au travail; OREMA compteur d’électricité intelligent; TOMAVè pour la mise en réseau des acteurs du secteur agricole; Web Services qui est un système d’information hospitalier; ZELMOUGH-SANTE pour la prise de rendez-vous et téléconsultation, le Système de connexion internet par satellite dans les trains et bateaux; Pidakoo conseil et ingénierie informatique et QHSE et THE Trackers qui est un système de géolocalisation télématique.



Par ailleurs, le président du Comité technique du Projet eGabon Raphaël Mezui Mintsa n’a pas manqué de saluer la vision du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba dans la mise en oeuvre d’une véritable politique du numérique concrétiser ces dernières années par le déploiement d’un réseau Back-Bone à fibre optique de près de 1600 Km mais aussi le soutien de ce dernier aux initiatives tel que le concours eStartup Challenge 2020.