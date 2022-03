Gabon: 10 bâtiments pour les écogardes du parc national de Mayumba

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le mardi 22 février dernier que Christian Tchemambela, le secrétaire exécutif de l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN), Christian Tchemambela a procédé à la livraison de 10 bâtiments aux écogardes du parc national de Mayumba dans la province de la Nyanga. Des locaux qui devraient permettre d’améliorer les conditions de travail des gardes forestiers et une meilleure gestion du parc et des aires aquatiques.

Christian Tchemambela, secrétaire exécutif de l’ANPN a inauguré, le mardi 22 février dernier à Mayumba, la brigade physique du Parc national de Mayumba. Composée de 10 bâtiments dont 7 remis en état de fonctionnalité, la livraison de ces édifices constitue l’aboutissement d’un long processus d’une année au moins et qui est prévu continuer jusqu’à la réfection de l’ensemble des bâtiments.

Une action rendue possible grâce à une collaboration conjointe entre l’Agence nationale des parcs nationaux, la GSEZ et United State Fish and Wildlife service (USFWS). Un partenariat que n’a pas manqué de saluer Christian Tchemambela. « Ces partenariats soutiennent une vision commune, la préservation de la biodiversité et la protection de la nature. Ils traduisent de la bonne marche du pilier Gabon vert, du Plan stratégique Gabon émergent (PSGE) ainsi qu’au programme Gabon bleu du président gabonais. Ali Bongo, qui visent tous les deux à garantir la disponibilité quantitative et qualitative des ressources naturelles pour le bien-être des populations » a-t-il déclaré.

Une action qui traduit la volonté de l’ANPN de rechercher des solutions visant à améliorer les conditions de travail de ses agents. Créé en 2002, le Parc national de Mayumba a été érigé pour protéger la biodiversité marine située à la pointe sud-ouest du Gabon. Il abrite des plages et sa végétation côtière sert d’espace de reproduction aux tortues luth. Étendu sur la mer, il protège « un important habitat marin pour les dauphins, requins et autres baleines à bosse ».