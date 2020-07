Gabon: 10 ans de prison et 5 millions d’amende en cas de pratique de la sorcellerie

Au Gabon, la pratique de sorcellerie est punie par loi par des peines assez lourdes consacrées par l’article 210 de loi n°042/2018 du 05 juillet 2019 portant Code pénal en République gabonaise. Ainsi tout individu ayant participé à des actes de sorcellerie encourt une peine de 10 ans au plus assortie d’une amende de 5 millions de FCFA au plus.

La sorcellerie peut se définir comme la pratique d’une certaine forme de magie, dans laquelle le sorcier travaille avec des forces surnaturelles, des entités maléfiques, des cycles lunaires, des ondes, à des fins de nuire ou pas à la tranquillité, à la vie d’autrui. Au Gabon, la loi pénale le définit comme un fait susceptible de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou à la propriété et expose ainsi l’indélicat à de lourdes sanctions privatives de liberté.

Ainsi, l’article 210 du nouveau Code pénal dispose que « hors les cas prévus aux articles 223-4.1 et 224-2 du présent Code, quiconque a participé à une transaction portant sur des restes ou ossements humains, ou s’est livré à la pratique de la sorcellerie, de la magie ou du charlatanisme, susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou à la propriété, est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement ».

Toutefois, si par la présente disposition, le législateur veut sanctionner les adeptes de la sorcellerie, pratique devenue très répandue au Gabon, une question se pose à la lumière des nombreux cas observés. Comment prouver le caractère mystique d’un fait en l’absence d’éléments factuels?