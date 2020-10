Gabon: 10 agents des hydrocarbures formés par Petronas reçoivent leurs diplômes

Partie en formation en Novembre 2019 à l’Institut Teknologi Petroleum PETRONAS (INSTEP) basé à Kuala Terengganu en Malaisie, la première vague d’agents de l’administration des hydrocarbures a été honorée ce jeudi 22 octobre 2020. Au cours d’une cérémonie tenue par visioconférence dans les locaux du ministère du Pétrole et présidée par Vincent de Paul Massassa, ces derniers ont en effet reçu leurs diplômes soulignant ainsi « l’engagement de Petronas » comme l’a souligné le ministre du Pétrole.

Appelée à devenir l’une des compagnies pétrolières majeures sur le plan national, comme en témoigne l’octroi il y a un peu plus d’un an de deux nouveaux blocs F-12 et F-13, adjacents à sa découverte de Boudji, le Malaisien Petroliam Nasional Berhad (Petronas) entend s’appuyer sur le local content dans cette perspective.

Pour preuve, au cours d’une cérémonie tenue par visioconférence et présidée ce jeudi 22 octobre par Vincent de Paul Massassa, la dizaine d’agents des hydrocarbures partis en formation à l’Institut Teknologi Petroleum PETRONAS (INSTEP) en Novembre 2019 à Kuala Terengganu, vient de se voir décerner ses parchemins.

Formés aux métiers des hydrocarbures dans le cadre des exigences contractuelles des Contrats d’Exploration et de Partage de Production (CEPP) Likuale n°G4-248, Yitu n°G4-255 et Aboune n°G4-256, ces 10 agents ont donc pu bénéficier de l’expertise de la compagnie pétrolière malaisienne. Une initiative qui souligne « l’engagement de Petronas dans cette exploration dite intensive » comme l’a souligné Vincent de Paul Massassa.

Évoquant également « un signe de la relance, du dynamisme et surtout de l’espérance quant à la recherche pétrolière au Gabon », le membre du gouvernement n’a pas manqué de féliciter les récipiendaires considérés comme les « pionniers » d’un processus dont la continuation sera sécurisée par le reflet de leur formation sur le terrain.