Gabon: 10 716 cahiers offerts par Alpha Centauri Mining aux élèves de Ndjolé

Active dans l’exploitation de l’or dans la province du Moyen-Ogooué, la compagnie minière Alpha Centauri Mining SA (ACM) a une nouvelle fois démontré qu’elle est une société citoyenne. En effet, ce vendredi 22 octobre 2021 dans l’enceinte de l’Ecole publique de Ndjolé centre, 10 716 cahiers, ont été remis aux élèves du pré-primaire et du primaire en présence d’officiels du chef-lieu du département de l’Abanga-Bigné.

C’est en présence des autorités locales au nombre desquelles le Préfet du département de l’Abanga-Bigné, du Maire de la commune de Ndjolé, du chef de base pédagogique de la localité ainsi que des leaders des confessions religieuses que Syrus Nzembi, responsable Ressources humaines d’ACM représentant le Directeur général empêché, a procédé, ce vendredi 22 octobre 2021, à la remise de matériels didactiques censés alléger les charges sociales des familles résidant à Ndjolé.

Photo de famille entre les responsables d’ACM et les responsables administratifs de la ville de Ndjolé © GMT

Composée de 10 716 cahiers, l’importante dotation est destinée aux apprenants des différents établissements primaires de la localité inscrits de la 1ère à la 5ème année. « ACM est dirigée par une personne qui est animée par une vision de partage, et qui n’a de cesse de le démontrer. Eu égard à ce don de 10 716 cahiers offerts à tous les élèves de Ndjolé du primaire et du pré-primaire », a indiqué Syrus Nzembi, responsable des ressources humaines d’ACM. Non sans manquer de préciser que la distribution desdits cahiers va se poursuivre à compter du lundi 25 octobre prochain.

Distribution des cahiers dans une salle de classe de l’Ecole publique de Ndjolé centre © GMT

Une action solidaire orientée vers la jeunesse qui n’a pas laissé indifférent le premier citoyen de la ville de Ndjolé qui a tenu à traduire sa profonde reconnaissance à l’opérateur économique. « Fournir les cahiers pour toute une commune comme Ndjolé n’est jamais une tâche facile. Un véritable ouf de soulagement pour les familles déjà éprouvées financièrement par la crise Covid-19. Au nom des populations que je représente je ne peux que les en remercier », a indiqué l’édile de la commune de Ndjolé.

S’inscrivant dans la même lignée que le Maire de la commune de Ndjolé, le Chef de base pédagogique de ladite localité a tiré son chapeau à la société généreuse bienfaitrice. « Mon sentiment ne peut qu’être que satisfaction. D’autant plus que les fournitures scolaires sont indispensables à l’épanouissement des apprenants. En tant que professionnels du domaine je peux vous assurer qu’avoir un élève ayant tous ses cahiers c’est une épine enlevée du pied », a déclaré Biyoghe Bi Ondo.

Des élèves du pré-primaire à l’Ecole publique de Ndjolé centre © GMT

Avec cet énième geste, l’entreprise minière s’inscrit davantage comme une société citoyenne. Et ce d’autant plus qu’elle n’est pas à sa première action pour le bien-être des populations du département de l’Abanga-Bigné. L’année écoulée Alpha Centauri Mining SA s’était engagée à soutenir l’effort de solidarité nationale face au Covid-19 au Gabon en distribuant 15 tonnes de denrées alimentaires à plus de 500 familles. À cela s’ajoutent des donations qui rentrent dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale vis-à-vis des populations de cette localité à l’instar de la distribution de cadeaux aux plus petits lors du dernier Noël.