Gabon: 10 058 bacheliers envoyés dans «la jungle» de l’UOB

C’est à l’occasion d’un entretien accordé à notre confrère L’Union que le ministre de l’Education nationale chargé de l’Enseignement supérieur a annoncé une orientation massive de nouveaux bacheliers au sein de l’Université Omar Bongo (UOB). Selon ce dernier, il s’agit de 10 058 futurs étudiants qui devront s’inscrire le 12 avril prochain dans les filières générales de lettres, sciences humaines et sociales.

Déjà confrontée à une carence de places assises due au nombre trop élevé dont la population est estimée à 35.000 individus, l’UOB va accueillir une nouvelle vague de bacheliers. Selon le membre du gouvernement, ce sont « 10 058 bacheliers orientés à l’UOB », a annoncé le Pr. Patrick Mouguiama Daouda. Pour ce dernier, cette orientation massive se justifie par « la baisse d’orientation des étudiants vers les filières générales des Lettres, des Sciences humaines et sociales », a-t-il conclu.



Il ressort des données chiffrées du ministère de l’Enseignement supérieur que l’orientation vers ces filières au sein de l’Alma mater des universités au Gabon est évaluée à 47,10% pour l’année écoulée contre 55% les années précédentes. Seul bémol, cette université est loin d’être un cadre propice pour l’épanouissement des étudiants. Et pour cause, l’UOB est assimilable à une « jungle » où seuls les plus forts s’en sortent. Entre mafia et éternelles carences dans le fonctionnement, les futurs étudiants craignent de connaître les mêmes travers que leurs aînés.