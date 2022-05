Gabon: 10 000 entreprises créés par l’ANPI en 18 mois

Ecouter cet article Ecouter cet article

Bras séculier de l’Etat dans la mise en œuvre de sa politique d’investissement du Gabon, l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI) vient de réaliser de belles performances à travers son guichet numérique de l’investissement (GNI). En effet, ce sont plus de 10 000 entreprises qui ont été créées par cette entité en 18 mois.

C’est par le biais d’une publication sur sa page Facebook que l’Agence nationale de promotion des investissements a annoncé ce 19 mai 2022, avoir créé plus de 10 000 entreprises en 18 mois sur le guichet numérique de l’investissement. Un bilan plus que satisfaisant pour ce service lancé en juin 2020 qui permet aux entrepreneurs et investisseurs de créer une entreprise et d’en gérer les besoins en ligne à partir d’un smartphone ou d’un ordinateur.

A noter que outre la création d’entreprises, l’ANPI a également enregistré, « plus de 10 000 fiches-circuits délivrées, plus de 10 000 paiements électroniques effectués » au cours de la période indiquée. Ainsi concernant la création d’entreprise, elle a enregistré des entreprises individuelles et des sociétés avec entre autres des sociétés anonymes (SA), des sociétés à responsabilité limitée (Sarl), des sociétés à responsabilité limitée unipersonnelle (Sarlu), des sociétés par actions simplifiées (Sas), des sociétés à actions simplifiées unipersonnelles (Sasu), des sociétés civiles immobilières (SCI), des Sociétés coopératives et participatives (Scop).



Selon l’ANPI l’ensemble des entreprises créées au cours de cette période appartiennent à des Gabonais. Il faut souligner que cette hausse enregistrée dans la création d’entreprises au Gabon grâce au GNI démontre que la structure a relevé le défi de la dématérialisation des procédures de création d’entreprises au cours de ces deux dernières années.