Gabon : 1 mort suite à un accident sur l’axe échangeur PK5-cité de la caisse

Un accident d’une rare violence s’est produit, ce samedi 8 juillet 2023. Selon des sources concordantes, un quinquagénaire aurait été fauché mortellement par un véhicule de marque Toyota roulant à vive allure sur l’axe échangeur menant à la Cité de la caisse. Les secours n’auraient pu rien faire.

C’est un samedi noir que vivront assurément les habitants de la Cité de la caisse. Et pour cause, une scène effroyable s’est déroulée devant leurs yeux impuissants. Percuté par un véhicule en vitesse, un compatriote, dont l’identité n’a pas encore été donnée, est passé de vie à trépas.

échangeur Pk5-cité de la caisse, l’axe de la mort ?

C’est en tout cas ce qui semble se dessiner au fil des ans. Sur cet axe faisant le cordon entre l’échangeur du pk5 et l’échangeur de Nzeng-Ayong, les accidents sont légion. Ce samedi 8 juillet 2023, en a été la preuve parfaite. Et ce, puisque devant les regards effarés, un homme a été heurté par un véhicule.

Selon les témoignages, un homme à la cinquantaine révolue aurait tenté de traverser la voie express avec sa compagne. Mal leur aura pris. Étant donné que leur initiative a vite tourné au pire. Dans le sens autorisé, un véhicule de marque Toyota roulant à vive allure l’a propulsé sur le bitume. Face à la violence du choc, l’homme n’aurait pas tenu.

Attention aux pratiques civiques !

Si les éléments du Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais sont intervenus promptement, cette assistance aura été sans effet. Les pompiers également présents n’ont eu que leurs yeux pour constater la perte en vie humaine. L’évacuation auprès d’une structure sanitaire de proximité n’aura été qu’une procédure respectée.

À l’heure où nous couchons ces lignes, le conducteur du véhicule aurait été conduit au Commissariat le plus proche. Occasion pour la rédaction de Gabon Media Time (GMT) d’interpeller les riverains sur les bonnes habitudes à maintenir. Ainsi, il est interdit de traverser sous l’échangeur. Car non attentif, tout individu pourrait exposer sa vie, la voie express étant dédiée à la circulation rapide.