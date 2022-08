Gabon: 1 mort et une blessée grave après le dérapage d’un canter au PK7

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le regrettable incident se serait produit dans l’après-midi du mercredi 24 août dernier au niveau du quartier Pk7. Ce jour-là, un véhicule de type canter arrivant à vive allure, a fini par sortir de la chaussée pour faucher Jocelyn Maniaka, un passant avant de finir sa course dans un caniveau. On décompte 1 mort et une blessée grave.

La voie terrestre devient de plus en plus mortifère dans le Grand Libreville depuis quelques semaines. Plus un jour ne passe sans qu’on signale un accident de la circulation et d’importants dégâts matériels en plus des personnes en vie humaine. Ce fut encore le cas le mercredi 24 août 2022 au quartier PK 7 où les riverains ont été secoués par une sortie de route d’un Canter.

« Nous on se promenait quand on a juste aperçu le véhicule se détacher de la voie pour foncer vers le trottoir et tous ceux qui y étaient […] Le temps de se mettre à l’abri, on n’a pu que constater le petit Jocelyn allongé le cerveau sorti et une autre au sol » a relaté un riverain joint par téléphone par nos soins.

D’autres sources sur place évoquent une collision entre le Canter et le Pick-up de marque Isuzu comme cause de ce dérapage violent qui n’a pas épargné deux compatriotes innocentes. Notre confrère Vatricof rapporte que « c’est le canter roulant à vive allure qui a fauché l’infortuné, avant de terminer sa course aux abords de la chaussée ». Un bilan des autorités policières est espéré.