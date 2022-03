Gabon: 1 732 lampes solaires installées par le CNEE dans le Grand Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 9 février au 4 mars, le Conseil national de l’eau et l’électricité (CNEE) a initié une opération d’extension, réhabilitation et modernisation des réseaux d’éclairage public touchant l’ensemble des quartiers de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum. Une campagne qui aura permis l’installation de 1 732 lampes de type LED et 500 de type SHP et qui devrait permettre de donner un nouveau visage aux différents quartiers bénéficiaires de l’opération.

En effet, soucieux d’apporter une réponse efficace à la problématique du manque d’éclairage public dans le Grand-Libreville, le CNEE a entrepris durant près d’un mois une opération d’extension, réhabilitation et modernisation des réseaux d’éclairage public. Ainsi, du quartier Derrière l’hôpital militaire au Pk9 en passant par Ondogo route pavée et à Nzeng-Ayong sur la ruelle dite Tsoumou plusieurs quartiers qui bénéficient désormais de l’éclairage public.

Un éclairage plus efficace mais aussi à moindre coût puisque le Conseil national de l’eau et l’électricité a opté pour la mise en place des lampes de type LED au détriment des lampes à sodium haute pression (SHP). Il faut dire que la réhabilitation de ces lampadaires devrait également permettre de lutter contre le phénomène d’insécurité qui touche de nombreux quartiers car mal éclairé.

D’ailleurs, le directeur général du CNEE Arnaud Christian Nguimbi a rappelé que les réseaux d’éclairage public sont une variable importante du dispositif de sécurité. A noter que les lampes solaires ont une garantie de 3 ans et ne devraient pas se détériorer avant une période de 5 ans. Les LED quand elles, ne devraient pas se détériorer avant une période de 10 ans mais elles dépendent de la qualité de l’énergie de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) qui les alimente.