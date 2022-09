Gabon: 1 500 kits scolaires offerts par Alpha Centauri Mining aux élèves de Ndjolé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Active dans l’exploitation de l’or dans la province du Moyen-Ogooué, la compagnie minière Alpha Centauri Mining SA (ACM) a une nouvelle fois démontré qu’elle est une société citoyenne. En effet, ce vendredi 9 septembre 2022 ce sont 1 500 kits scolaires qui ont été remis aux élèves du pré-primaire et du primaire des établissements recensés à Ndjolé et ce, en présence d’officiels de la localité.

C’est en présence des autorités locales au nombre desquelles, l’édile de la commune de Ndjolé, le chef de base pédagogique de la localité accompagné d’une importante délégation du corps enseignant que Serge Simo, géologue et chef de site ACM représentant le Directeur général empêché, a procédé, ce vendredi 9 septembre 2022, à la remise de matériels didactiques au sein des structures éducatives localisées à Ndjolé. Une action solidaire et riche de sens qui vise à alléger les charges sociales des familles. Ainsi donc Alpha centauri mining SA a pris soin de matérialiser son soutien aux populations.

Photo des officiels avec quelques bénéficiaires © GMT

Ce don comprenant 1500 kits scolaires représentant un global de 9500 cahiers, 1500 sacs à dos ,14 400 pièces de matériel didactiques (stylos, kits géométrique, gourdes, trousses ardoises) est destinée aux apprenants des différents établissements pré-primaire et primaires de la localité inscrits de la 1ère à la 5ème année. « Alpha Centauri Mining est dirigée par une personne qui est animée par une vision de partage, et qui n’a de cesse de le démontrer. Nous sommes une entreprise citoyenne et depuis notre implantation à Ndjolé nous avons toujours eu à cœur d’être au plus près des populations. Cette année encore nous avons voulu être un soutien pour les parents de la ville de Ndjolé », a indiqué Serge Simo.

Une action solidaire orientée vers la jeunesse qui n’a pas laissé indifférent Bregeat Davidson Nkouba Maganga, chef de base pédagogique de Ndjolé qui a tenu à traduire sa profonde reconnaissance à l’opérateur économique. « Fournir les kits scolaire pour toute une commune comme Ndjolé n’est jamais une tâche facile. Un véritable ouf de soulagement pour les familles. Au nom des populations et des apprenants, je ne peux que les en remercier », a-t-il déclaré. Des mots appuyés par l’édile de la commune de Ndjolé.

S’inscrivant dans la même lignée que le chef de base pédagogique de Ndjolé, le directeur de l’École publique de Ndjolé centre a tiré son chapeau à la société généreuse bienfaitrice. « Mon sentiment ne peut qu’être que satisfaction. D’autant plus que les fournitures scolaires sont indispensables à l’épanouissement des apprenants. En tant que professionnels du domaine je peux vous assurer qu’avoir un élève ayant tous ses cahiers c’est une épine enlevée du pied », a-t-il déclaré.

Avec cet énième geste, l’entreprise minière s’inscrit davantage comme une société citoyenne. Et ce d’autant plus qu’elle n’est pas à sa première action pour le bien-être des populations du département de l’Abanga-Bigné. Dans le domaine de la santé on compte l’ouverture d’une infirmerie en 2019 aux bénéfices des populations de la rive gauche, ainsi que de nombreux dons en médicaments et matériels qui ont été fait pour le fonctionnement du centre hospitalier de Ndjolé, notamment en 2020 lors de la période de Covid ainsi qu’en cette année 2022.

Une vue de quelques bénéficiaires des kits scolaires avec un responsable d’ACM © GMT

Aussi durant la crise sanitaire liée au Covid-19, Alpha Centauri Mining SA s’était particulièrement engagée à soutenir les efforts du gouvernement dans cette lutte contre l’ennemi invisible en procédant à la distribution de denrées alimentaires à plus de 500 familles toutes recensées à Ndjolé. Dans le même esprit un projet agricole a été initié en 2020 par ACM avec pour but d’améliorer le panier de la ménagère dans la région de Ndjolé par la culture des denrées alimentaires de premières nécessités tels que piment, aubergine, gombo, tomate, ananas, banane, oseilles, folong… plus ou moins 17 tonnes revendus à un tier du prix local.

Certains jeunes sont également formés à ces techniques de culture afin de les rendre autonomes. A ce projet de vie après mine s’ajoute la culture d’eucalyptus. Des actions qui sont en adéquation avec la politique de responsabilité sociétale vis-à-vis des populations de cette localité prônée par Alpha Centauri Mining S.A (ACM), qui est en droite ligne avec la politique RSE de son excellence le Président de la République, Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba en matière de prise en compte et d’amélioration des conditions de vie des populations.