Gabon: 1 202,2 milliards de recettes pour des résultats plus que mitigés

Comme le révèle le rapport d’exécution budgétaire à fin septembre, élaboré par les services de la direction générale du budget et des finances publiques (Dgbfip), le montant brut des recettes du budget de l’Etat s’élève à 1 202,2 milliards de FCFA à fin septembre. En baisse de 296 milliards de FCFA en glissement annuel, ces recettes correspondent quasiment au montant des paiements effectués sur la même période, le tout pour des résultats plus que mitigés.

En dépit d’un contexte d’incertitude qui nécessitait depuis le premier trimestre 2020, de nécessaires ajustements pour faire face à des difficultés économiques qui semblaient inévitables, l’exécutif s’est volontairement englué dans une situation plus que délicate. Et pour cause, malgré une baisse des recettes de l’ordre de 296 milliards de FCFA à 1 202,2 milliards de FCFA à fin septembre, celui-ci a effectué quasiment l’équivalent en dépenses.

En effet, projetée à 1 787,5 milliards de FCFA en LFR, l’exécution des dépenses publiques au 30 septembre 2020, se chiffre à 1 084,7 milliards de francs CFA soit un taux de réalisation dépassant les 60%. Principal poste de ces dépenses jugées « excessives », les dépenses de personnels situées à 508,067 milliards de FCFA, les dépenses de biens et services ( 171 milliards de francs CFA) et les subventions de l’Etat pour un montant de 95,3 milliards de FCFA.

Loin d’avoir produit les résultats escomptés au regard des difficultés actuelles exacerbées par le contexte sanitaire, ces 2,8 millions de FCFA dépensés par minute au cours des neuf premiers mois de l’année 2020 n’auront eu pour seule corollaire, qu’une hausse excessive du niveau d’endettement. Un niveau qui, comme prévu dès décembre 2019, aura quasiment atteint les 6000 milliards de FCFA à fin septembre 2020 (5835,1 milliards de FCFA exactement).