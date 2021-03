Gabon‌ ‌Télévisions:‌ ‌8‌ ‌agents‌ ‌testés‌ ‌positifs‌ ‌à‌ ‌la‌ ‌Covid-19‌

La seconde vague de la pandémie de Covid-19 que traverse actuellement le Gabon est particulièrement contagieuse. Preuve de cette situation épidémiologique préoccupante, la détection de plus de 8 cas de contamination au virus au sein de la maison Georges Rawiri siège social de Radio Gabon et Gabon Télévisions obligeant les responsables de ces structures à instaurer des mesures préventives pour l’accès à leur locaux.

Selon certaines indiscrétions, le diagnostic a été rendu possible grâce à l’organisation des tests de dépistage massif au sein de la maison Georges Rawiri. “Plusieurs agents de la TV et la Radio nationale testés positifs au Coronavirus, plus de 8 agents administratifs, journalistes et techniciens”, a confié à Gabon Media Time, une source au sein de cette structure.

Une information qui a contraint les directeurs généraux de Gabon Télévisions et Radio-Gabon a prendre des mesures préventives notamment la présentation d’un test négatif. « L’accès à la Maison Georges Rawiri sera conditionné à la présentation d’un test PCR négatif au poste de Gendarmerie de la guérite, à compter du lundi 08 mars 2021 », indiquent Yvon Reynald Radjoumba et Bertrand Ebiaghe Angoue dans une note de service.

Par ailleurs, soucieux de garantir l’accès aux locaux, une opération de désinfection devrait être effectuée dès ce week-end, tandis que les usagers devront quant à eux se soumettre à la prise de température et à la désinfection des mains.