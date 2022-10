FSBO: lancement de l’appel à candidature pour la 2ème édition du concours «Coup 2 Cœur»

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce mercredi 05 octobre 2022, que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille (FSBO) a annoncé le lancement de l’appel à candidatures pour la seconde édition du Concours « Coup 2 Cœur ››. Initié en 2019, ce concours vise à récompenser des réalisateurs amateurs ou professionnels qui, à travers des courts-métrages, sensibilisent le grand public sur un sujet d’intérêt général.

Placée sous le thème ‹‹ des violences faites aux enfants ››, cette édition s’inscrit dans la volonté de la FSBO de sensibiliser le plus grand nombre sur cette problématique . Il faut souligner que malgré la ratification par le Gabon de plusieurs conventions et traités internationaux sur la protection des droits des enfants, nombreux d’entre eux sont privés et continuent d’être confrontés à des obstacles qui les empêchent de vivre pleinement leur vie.

Ainsi, contrairement à la première édition du concours qui portait sur des courts-métrages de fiction, les réalisateurs sont invités, cette année, à produire des courts-métrages documentaires de moins de cinq minutes, inspirés du vécu réel des enfants victimes de violence. A cet effet, le dossier de candidature, précisant les critères d’éligibilité, peut être téléchargé sur le site internet de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille ou envoyé sur demande, en adressant un email à contact@fondationsbo.org ou en appelant le (+241) 011 77 86 70.



Pour rappel, les dossiers de candidature, constitués du formulaire dûment rempli, des documents y afférant et du court-métrage documentaire, doivent être réceptionnés par la Fondation avant le lundi 7 novembre 2022 à 16h, soit sous forme électronique, par WeTransfer, à l’adresse mail ci-dessus, soit sur une clé USB à déposer au siège social de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille, situé à proximité de l’hôpital d’instruction des armées d’Akanda.